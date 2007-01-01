Характеристики товара
Описание
Стул ROLF — это классический садовый кстул, который удовлетворит все ваши
потребности во дворе или на балконе.
Стул ROLF качественный и элегантный на вид, а изогнутое переднее сиденье делает его
очень удобным.
Все стулья ROLF выполнены из высокопрочного литого полипропилена.
Модель ROLF органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.2 кг
- Материалполипропилен
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки10.60 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет