Товар в корзине. Перейти
Пластиковый стул ROLF, черный - фото 1Пластиковый стул ROLF, черный - фото 2Пластиковый стул ROLF, черный - фото 3Пластиковый стул ROLF, черный - фото 4Пластиковый стул ROLF, черный - фото 5Пластиковый стул ROLF, черный - фото 6

Пластиковый стул ROLF, черный

Артикул: CH-075-277
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Ara, белый
Фотография товара Стул пластиковый Ara, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Пластиковый стул Кроун, прозрачный
Фотография товара Пластиковый стул Кроун, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул ROLF — это классический садовый кстул, который удовлетворит все ваши
потребности во дворе или на балконе.
Стул ROLF качественный и элегантный на вид, а изогнутое переднее сиденье делает его
очень удобным.
Все стулья ROLF выполнены из высокопрочного литого полипропилена.
Модель ROLF органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки10.60 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела офисные стулья

Товар в корзине

Пластиковый стул ROLF, черный
Пластиковый стул ROLF, черный
4 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности