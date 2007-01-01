Характеристики товара
Описание
Комфорт на высоком уровне:
Механизм качания «ТопГан» для максимальной подвижности: Этот продвинутый механизм фиксации нескольких положений позволит вам сконцентрироваться на работе, минимизируя неприятные ощущения.
Легкость в поддержании спины:
Система поясничной поддержки эффективно разгружает вашу спину, предотвращая появление усталости.
Надежная хромированная крестовина:
Кресло устойчиво и надежно, с возможностью выдержать нагрузку до 120 кг благодаря его хромированной стальной крестовине.
Монолитная конструкция:
Элементы кресла разработаны для долгосрочной эксплуатации, что гарантирует его высокую стойкость к износу.
Обивка из качественной экокожи:
Благородный черный цвет и легкость ухода делают этот материал идеальным выбором для офиса.
Хромированные подлокотники с накладками:
Элегантные и функциональные, они добавляют изысканности в общий дизайн кресла.
Газ патрон для быстрой коррекции высоты: Обеспечивает удобную и плавную регулировку высоты сиденья.
Ролики для паркета: Диаметр штока в 11 мм сохраняет ваши полы в идеальном состоянии.
Адаптивный размер: Кресло подходит для роста до 200 см, что делает его универсальным решением для вашего офисного пространства.
Кресло Rio T Экокожа Черный — это больше, чем просто мебель. Это инвестиция в ваш комфорт и, следовательно, в вашу производительность. Сделайте выбор в пользу качества, достойного вашего руководящего положения!
Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.
2 шт / 1 кор
вес брутто 31 кг
объем 0,3 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина660 мм
- Высота1040/1110 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес13.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет