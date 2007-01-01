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Настоящее фото товара Кресло Rio T, Экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio T, Экокожа черная
35 оценок
11 750
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Кресло Rio T, Экокожа черная

Артикул: CH-020-876
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комфорт на высоком уровне:
Механизм качания «ТопГан» для максимальной подвижности: Этот продвинутый механизм фиксации нескольких положений позволит вам сконцентрироваться на работе, минимизируя неприятные ощущения.
Легкость в поддержании спины:
Система поясничной поддержки эффективно разгружает вашу спину, предотвращая появление усталости.
Надежная хромированная крестовина:
Кресло устойчиво и надежно, с возможностью выдержать нагрузку до 120 кг благодаря его хромированной стальной крестовине.
Монолитная конструкция:
Элементы кресла разработаны для долгосрочной эксплуатации, что гарантирует его высокую стойкость к износу.
Обивка из качественной экокожи:
Благородный черный цвет и легкость ухода делают этот материал идеальным выбором для офиса.
Хромированные подлокотники с накладками:
Элегантные и функциональные, они добавляют изысканности в общий дизайн кресла.
Газ патрон для быстрой коррекции высоты: Обеспечивает удобную и плавную регулировку высоты сиденья.
Ролики для паркета: Диаметр штока в 11 мм сохраняет ваши полы в идеальном состоянии.
Адаптивный размер: Кресло подходит для роста до 200 см, что делает его универсальным решением для вашего офисного пространства.

Кресло Rio T Экокожа Черный — это больше, чем просто мебель. Это инвестиция в ваш комфорт и, следовательно, в вашу производительность. Сделайте выбор в пользу качества, достойного вашего руководящего положения!


Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.

2 шт / 1 кор
вес брутто 31 кг
объем 0,3 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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