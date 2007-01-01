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Настоящее фото товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный
14 оценок
29 030
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Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный - фото 1Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный - фото 2Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный - фото 3Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный - фото 4Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный - фото 5

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное Черный

Артикул: CH-052-336
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1260 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1260 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Вес18.9 кг
  • Материалметалл, пластик, экокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки1110 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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