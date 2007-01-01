Характеристики товара
Описание
Кресло для руководителя МЭДИСОН – это престижная, комфортная и эргономичная модель, которая подчеркивает статусность своего хозяина. Богатая отделка рабочих поверхностей кресла делает посадку очень удобной. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Подлокотники имеют мягкие накладки для дополнительного комфорта. Подлокотники с мягкими вставками. Полиуретановые ролики. Кресло отличает наличие удобных мягких поддерживающих элементов на спинке и сидении..Максимальная нагрузка 150 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:19.32
Объем,м3:0,206
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина510 мм
- Ширина700 мм
- Высота1260 мм
- Материалэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет