Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа
44 оценки
27 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа - фото 1Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа - фото 2

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа

Артикул: CH-027-990
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина510 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота1260 мм
  • Материалэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа
Фотография товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло подвесное двойное Феникс
Фотография товара Кресло подвесное двойное Феникс от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя МЭДИСОН – это престижная, комфортная и эргономичная модель, которая подчеркивает статусность своего хозяина. Богатая отделка рабочих поверхностей кресла делает посадку очень удобной. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Подлокотники имеют мягкие накладки для дополнительного комфорта. Подлокотники с мягкими вставками. Полиуретановые ролики. Кресло отличает наличие удобных мягких поддерживающих элементов на спинке и сидении..Максимальная нагрузка 150 кг.


Общие характеристики
Вес,кг:19.32
Объем,м3:0,206
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина510 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота1260 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для офиса МГ-28 PL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 PL, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-28 PL

31
Фотография товара Кресло Swan, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Кресло Swan, натуральная кожа

50
Фотография товара Кресло Swan Aviator от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Aviator, произведённого компанией ChiedoCover
127 290
Оптовая цена

Кресло Swan Aviator

69
Настоящее фото товара Кресло Nerey M, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Кресло Nerey M, экокожа бежевый

39
  • черный
  • бежевый
В наличии 133 шт.
Фотография товара Диван Диво, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Диво, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Диван Диво, 2-х местный

41
Фотография товара Диван Калипсо, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Калипсо, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Диван Калипсо, 2-х местный

81
Фотография товара Кресло офисное Абдал, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, хром

5
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

9
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от26 870
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди

7
  • серый
  • коричневый
  • зеленый
  • бордовый
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный

5
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 172 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49047
15 790 ₽Оптовая цена

Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное

26
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, экокожа черный

30
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа черная

36
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Atlant AL M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Atlant AL M, экокожа черная

40
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
37 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа

46
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа, произведённого компанией ChiedoCover
121 390
Оптовая цена

Кресло офисное / Трон / слоновая кость кожа

39
Фотография товара Кресло K-424 серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-424 серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Кресло K-424 серая кожа

14
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09016
13 190 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка бежевая

5
  • черный
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Кресло Carmen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Carmen, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Carmen

8

Товар в корзине

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа
Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа
27 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности