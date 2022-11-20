Товар в корзине. Перейти

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Министр / черная экокожа
Кресло офисное / Министр / черная экокожа
Следующий Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа
Кресло офисное / Министр / черная экокожа

Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя МЭДИСОН – это престижная, комфортная и эргономичная модель, которая подчеркивает статусность своего хозяина. Богатая отделка рабочих поверхностей кресла делает посадку очень удобной. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Подлокотники имеют мягкие накладки для дополнительного комфорта. Подлокотники с мягкими вставками. Полиуретановые ролики. Кресло отличает наличие удобных мягких поддерживающих элементов на спинке и сидении..Максимальная нагрузка 150 кг.


Общие характеристики
Вес,кг:19.32
Объем,м3:0,206
Количество мест:1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина510 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
10

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа

В наличии 17 шт.
Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа , произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

В наличии 56 шт.
Диван Осло 2х местныйНастоящее фото товара Диван Осло 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
15

Диван Осло 2х местный

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
11

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

В наличии 140 шт.
Диван Пан 2х местныйНастоящее фото товара Диван Пан 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
7

Диван Пан 2х местный

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
13

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина

В наличии 57 шт.
Диван Посейдон 2х местныйНастоящее фото товара Диван Посейдон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
10

Диван Посейдон 2х местный

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина

В наличии 54 шт.
Диван Премиум 2х местныйНастоящее фото товара Диван Премиум 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 090
Оптовая цена
12

Диван Премиум 2х местный

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
33 190
Оптовая цена
15

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / коричневая №321 экокожа

В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела

Диван Премьер 2х местныйНастоящее фото товара Диван Премьер 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
13

Диван Премьер 2х местный

Диван Престиж 2х местныйНастоящее фото товара Диван Престиж 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 190
Оптовая цена
11

Диван Престиж 2х местный

Полукресло Самбука экокожаНастоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99013
11 390 ₽
11

Полукресло Самбука экокожа

Кресло B01Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
от17 900
6

Кресло B01

Полукресло ДжеймсНастоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
9

Полукресло Джеймс

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
13

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол для стола 13, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Чехол для стола 13

Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
5

Чехол для стола 21 праздничный, серебряный

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
5

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
9

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
11

Чехол для стола 05, фиолетовый