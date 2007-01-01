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Диван Rose

Артикул: CH-078-218
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Раскладной диван Лимбург от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Диван Торонто от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хотите создать интерьер в современном стиле и добавить в него немного нежности? Стильный мягкий диван SHT-SF8 идеально подойдет для вашего отдыха в гостиной, на террасе, балконе или в загородном доме. Вы сможете расслабиться, отдохнуть после долгого рабочего дня или просто насладиться чтением книги в любое время.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своей элегантности и универсальному дизайну, данный диван станет неотъемлемой частью вашего дома и привлечет восхищенные взгляды гостей. Линии металлического каркаса придают дивану легкий и парящий вид. Эргономичная удобная форма, мягкие подушки создают еще больший комфорт при использовании.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Диван изготовлен из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Обивка из микровелюра отличается практичностью и простотой эксплуатации.

СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ
Для полной коллекции можете выбрать кресло SHT-AMS123 и журнальный столик SHT-CT77 в аналогичном дизайне.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес35.00 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветбежевый, серый, мятный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки36.50 кг
  • Объём упаковки1.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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