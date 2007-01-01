Характеристики товара
Описание
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря своей элегантности и универсальному дизайну, данный диван станет неотъемлемой частью вашего дома и привлечет восхищенные взгляды гостей. Линии металлического каркаса придают дивану легкий и парящий вид. Эргономичная удобная форма, мягкие подушки создают еще больший комфорт при использовании.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Диван изготовлен из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Обивка из микровелюра отличается практичностью и простотой эксплуатации.
СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ
Для полной коллекции можете выбрать кресло SHT-AMS123 и журнальный столик SHT-CT77 в аналогичном дизайне.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1540 мм
- Глубина640 мм
- Высота900 мм
- Вес35.00 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветбежевый, серый, мятный
Параметры упаковки
- Вес упаковки36.50 кг
- Объём упаковки1.06 м3
- Изделия стопируютсяНет