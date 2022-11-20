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Кресло руководителя TopChairs Crown молочное

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Кресло руководителя TopChairs Crown черное

Характеристики товара

Описание

Современное и функциональное кресло для руководителя.

Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать наиболее удобное положение. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а вставки, декорированные под натуральное дерево, выглядят очень изысканно.

Высокая спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 150 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 90*60*65 см

Вес брутто: 24,5 кг

Объем: 0,32 м3

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Основные характеристики

  • Высота1130/1200 мм
  • Высота до сиденья440/500 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина640 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый

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