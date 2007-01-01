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Кресло College CLG-628 GLTU-A Black

Артикул: CH-074-113
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло College CLG-628 GLTU-A Black - это кресло руководителя премиум класса ультрасовременного дизайна. Натуральная кожа(из натуральной кожи выполнены лицевые поверхности обивки кресла, боковые и тыльная сторона выполнены из экокожи), подлокотники c накладками, крестовина - литой алюминий, механизм наклона кресла с фиксацией в 4-х положениях и регулировкой под вес сидящего, наполнитель кресла формованный ППУ. Кресло руководителя College CLG-628 GLTU-A Black - это кресло для тех, кто неравнодушен к новым веяниям в дизайне офисной мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1220/1280 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья510/570 мм
  • Материал каркасаалюминий, пластик
  • Цветчерный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.33 м3

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