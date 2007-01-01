Характеристики товара
Описание
Кресло College CLG-628 GLTU-A Black - это кресло руководителя премиум класса ультрасовременного дизайна. Натуральная кожа(из натуральной кожи выполнены лицевые поверхности обивки кресла, боковые и тыльная сторона выполнены из экокожи), подлокотники c накладками, крестовина - литой алюминий, механизм наклона кресла с фиксацией в 4-х положениях и регулировкой под вес сидящего, наполнитель кресла формованный ППУ. Кресло руководителя College CLG-628 GLTU-A Black - это кресло для тех, кто неравнодушен к новым веяниям в дизайне офисной мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота1220/1280 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья510/570 мм
- Материал каркасаалюминий, пластик
- Цветчерный
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.33 м3