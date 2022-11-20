Характеристики товара
Описание
Кресло офисное. Подлокотники пластиковые с мягкими накладками, обитыми экокожей. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Экокожа
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина640 мм
- Высота1200/1290 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья490/580 мм
- Вес15.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия