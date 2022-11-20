Характеристики товара
Описание
Современное и функциональное кресло для руководителя.
Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать наиболее удобное положение. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а вставки, декорированные под натуральное дерево, выглядят очень изысканно.
Высокая спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 150 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 90*60*65 см
Вес брутто: 24,5 кг
Объем: 0,32 м3
Основные характеристики
- Высота1130/1200 мм
- Высота до сиденья440/500 мм
- Ширина600 мм
- Глубина640 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный