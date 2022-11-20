Характеристики товара
Описание
Размеры: 65х68х109/117 см
Высота сиденья: 45/55 см
Материал: металл, экокожа
Кресло руководителя в мягкой и удобной обивке из экокожи. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. А подставка для ног и регулировка по высоте и механизм качания "Мультиблок" позволят расположиться с комфортом. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 78*35*65
Вес брутто: 23,4 кг
Объем: 0,1775 м3
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай