Кресло руководителя TopChairs President, черное

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Характеристики товара

Описание

Размеры: 65х68х109/117 см

Высота сиденья: 45/55 см

Материал: металл, экокожа

Кресло руководителя в мягкой и удобной обивке из экокожи. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. А подставка для ног и регулировка по высоте и механизм качания "Мультиблок" позволят расположиться с комфортом. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 78*35*65

Вес брутто: 23,4 кг

Объем: 0,1775 м3

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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