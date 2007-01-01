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Настоящее фото товара Кресло Kent TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Kent TM, экокожа черная
32 оценки
13 370
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Кресло Kent TM, экокожа черная - фото 1

Кресло Kent TM, экокожа черная

Артикул: CH-020-910
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1080/1150 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм: Топган Мульти
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 17,4 кг
Объем: 0,148м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1080/1150 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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