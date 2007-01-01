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Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Альфа, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя ТопЧеирс Альфа, черное
26 оценок
14 49043
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя ТопЧеирс Альфа, черное - фото 1Кресло руководителя ТопЧеирс Альфа, черное - фото 2Кресло руководителя ТопЧеирс Альфа, черное - фото 3Кресло руководителя ТопЧеирс Альфа, черное - фото 4
Распродажа

Кресло руководителя ТопЧеирс Альфа, черное

Артикул: CH-008-501
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья550/640 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло ТопЧеирс Альфа офисное черное, обивка из качественной экокожи, механизм качания "Мультиблок"

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1150 мм
  • Высота до сиденья550/640 мм
  • Вес21.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки23.4 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики950
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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