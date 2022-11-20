Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное

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Характеристики товара

Описание

Размеры: 65х68х107/115 см

Высота сиденья: 45/55 см

Материал: металл, пластик, текстиль, сетка

Комфортное кресло руководителя с выдвижной подставкой для ног позволяет расслабиться и отдохнуть в удобном положении.

Модель изготавливается в роскошной мягкой обивке из экокожи высшего качества, максимальный комфорт достигается благодаря механизму качания "Мультиблок".

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 83*44*65

Вес брутто: 23,4 кг

Объем: 0,2374 м3

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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