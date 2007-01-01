Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло ТопЧеирс Альфа офисное черное, обивка из качественной экокожи, механизм качания "Мультиблок"
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина720 мм
- Высота1150 мм
- Высота до сиденья550/640 мм
- Вес21.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки23.4 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики950
- Изделия стопируютсяНет