Характеристики товара
Описание
Размеры: 65х68х107/115 см
Высота сиденья: 45/55 см
Материал: металл, пластик, текстиль, сетка
Комфортное кресло руководителя с выдвижной подставкой для ног позволяет расслабиться и отдохнуть в удобном положении.
Модель изготавливается в роскошной мягкой обивке из экокожи высшего качества, максимальный комфорт достигается благодаря механизму качания "Мультиблок".
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 83*44*65
Вес брутто: 23,4 кг
Объем: 0,2374 м3
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай