Характеристики товара
Описание
Элегантное кресло из экокожи
Современное кресло, сочетающее в себе безупречный стиль и исключительный комфорт.
Особенности:
✔ Упругий наполнитель из высокоплотного ППУ обеспечивает идеальную поддержку спины и длительный срок службы
✔ Практичная экокожа с благородной текстурой – выглядит дорого, легко очищается
✔ Эргономичные подлокотники для максимального комфорта
✔ Прочный каркас гарантирует устойчивость
Добавьте в свой интерьер ноту респектабельности с этим стильным креслом!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина890 мм
- Глубина850 мм
- Высота700 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Цветжелтый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.53 м3
- Изделия стопируютсяНет