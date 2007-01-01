Характеристики товара
Описание
TopChairs Solid NC — это классическое кресло руководителя с современным прочтением. Его внешний вид сразу говорит о надёжности и солидности: плавные линни, высокая спинка и глубокие подлокотники создают образ уверенности и респектабельности.
Мягкость и поддержка там, где это важно
Спинка кресла обеспечивает отличную поддержку позвоночника в поясничной и верхней части. Плотная мягкая набивка подлокотников способствует расслаблению рук, снимая напряжение даже во время многочасовой работы.
Практичная обивка из эко-кожи "анти-кошка"
Кресло обито эко-кожей специальной категории «анти-кошка» — прочный и устойчивый к царапинам материал, который легко очищается и долго сохраняет презентабельный вид. Это особенно важно для домашних кабинетов, где живут питомцы.
Удобная регулировка и механизм качания
Механизм топ-ган позволяет расслабиться во время перерыва, а регулируемая по высоте посадка (120–128 см) адаптируется под индивидуальные параметры пользователя. Газ-лифт 4-го класса обеспечивает надёжное и плавное регулирование высоты сиденья в диапазоне 46–54 см, подстраиваясь под любой рабочий стол.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина760 мм
- Высота1200 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья48.5 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Вес20 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет