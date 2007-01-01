Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный
7 оценок
17 990
Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный - фото 1Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный - фото 2Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный - фото 3Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный - фото 4Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный - фото 5
Кресло руководителя TopChairs Solid NC, черный

Артикул: CH-080-643
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

TopChairs Solid NC — это классическое кресло руководителя с современным прочтением. Его внешний вид сразу говорит о надёжности и солидности: плавные линни, высокая спинка и глубокие подлокотники создают образ уверенности и респектабельности.

Мягкость и поддержка там, где это важно

Спинка кресла обеспечивает отличную поддержку позвоночника в поясничной и верхней части. Плотная мягкая набивка подлокотников способствует расслаблению рук, снимая напряжение даже во время многочасовой работы.

Практичная обивка из эко-кожи "анти-кошка"

Кресло обито эко-кожей специальной категории «анти-кошка» — прочный и устойчивый к царапинам материал, который легко очищается и долго сохраняет презентабельный вид. Это особенно важно для домашних кабинетов, где живут питомцы.

Удобная регулировка и механизм качания

Механизм топ-ган позволяет расслабиться во время перерыва, а регулируемая по высоте посадка (120–128 см) адаптируется под индивидуальные параметры пользователя. Газ-лифт 4-го класса обеспечивает надёжное и плавное регулирование высоты сиденья в диапазоне 46–54 см, подстраиваясь под любой рабочий стол.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья48.5 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
