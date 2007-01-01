Характеристики товара
Описание
Кресло Michelin — это эргономичное и стильное решение для современного рабочего пространства. Элегантный силуэт, нейтральная серая палитра и продуманная конструкция делают его отличным выбором как для офиса, так и для домашнего кабинета. Мягкое сиденье обито износостойкой тканью и наполнено пеной Memory foam для комфортной посадки в течение всего дня. Спинка и подголовник из воздухопроницаемой сетки способствуют естественной вентиляции и поддерживают комфортную температуру. Регулируемые в четырёх направлениях пластиковые подлокотники позволяют настроить кресло под индивидуальные предпочтения. Хромированная крестовина придаёт креслу современный вид и обеспечивает надёжность конструкции. Механизм качания мультиблок со слайдером позволяет регулировать глубину сиденья, угол наклона и фиксировать положение спинки. Максимальная нагрузка — 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет