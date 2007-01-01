Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя TopChairs Strict, черный
9 оценок
17 990
Кресло руководителя TopChairs Strict, черный - фото 1Кресло руководителя TopChairs Strict, черный - фото 2Кресло руководителя TopChairs Strict, черный - фото 3Кресло руководителя TopChairs Strict, черный - фото 4
NEW

Кресло руководителя TopChairs Strict, черный

Артикул: CH-079-834
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Характеристики товара

Описание

Элегантное и эргономичное кресло TopChairs Strict создано для тех, кто ценит комфорт и стиль в рабочем пространстве. Обивка из высококачественной экокожи придает модели солидный и современный вид, а мягкие объемные подушки на спинке и сиденье обеспечивают удобство даже при длительном использовании. Благодаря механизму качания типа "топ-ган" кресло позволяет расслабиться во время перерыва, а регулируемая по высоте посадка (120–128 см) адаптируется под индивидуальные параметры пользователя. Газ-лифт 4 класса обеспечивает плавность и надежность регулировки. Плавные формы подлокотников и продуманная форма спинки создают дополнительную поддержку. Прочная металлическая крестовина и устойчивые нейлоновые ролики рассчитаны на нагрузку до 120 кг, гарантируя долговечность и устойчивость.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

