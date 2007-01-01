Характеристики товара
Описание
Элегантное и эргономичное кресло TopChairs Strict создано для тех, кто ценит комфорт и стиль в рабочем пространстве. Обивка из высококачественной экокожи придает модели солидный и современный вид, а мягкие объемные подушки на спинке и сиденье обеспечивают удобство даже при длительном использовании. Благодаря механизму качания типа "топ-ган" кресло позволяет расслабиться во время перерыва, а регулируемая по высоте посадка (120–128 см) адаптируется под индивидуальные параметры пользователя. Газ-лифт 4 класса обеспечивает плавность и надежность регулировки. Плавные формы подлокотников и продуманная форма спинки создают дополнительную поддержку. Прочная металлическая крестовина и устойчивые нейлоновые ролики рассчитаны на нагрузку до 120 кг, гарантируя долговечность и устойчивость.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина760 мм
- Высота1200/1280 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет