Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin black, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Kolin black
14 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Kolin black - фото 1Компьютерное кресло Kolin black - фото 2Компьютерное кресло Kolin black - фото 3Компьютерное кресло Kolin black - фото 4Компьютерное кресло Kolin black - фото 5Компьютерное кресло Kolin black - фото 6Компьютерное кресло Kolin black - фото 7Компьютерное кресло Kolin black - фото 8
NEW

Компьютерное кресло Kolin black

Артикул: CH-081-760
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик, искусственная кожа; Материал обивки - пластик, искусственная кожа; Ширина - 49; Глубина - 56; Высота - 79; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 34; Высота максимальная - 89;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Биг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг серый

41
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка

12
В наличии 35 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Terry Black, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19023
7 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, велюр черный

13
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 19058
26 290 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

26
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Кресло руководителя Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Кресло руководителя Arrow черный

26
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift белый, ЛДСП дуб коричневый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
48 890

Стол с регулировкой высоты Lift белый, ЛДСП дуб коричневый, 140x60

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Comfort Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Comfort Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Кресло Comfort Люкс, хром

5

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 19015
18 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict, черный

26
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 99011
19 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый

26
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный

10
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный

12
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 49018
12 690 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 19029
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный

12
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Core серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Core серый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽

Кресло ЛОЛО Cats

5
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
New
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin white, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Компьютерное кресло Kolin white

10

Товар в корзине

Компьютерное кресло Kolin black
Компьютерное кресло Kolin black
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Биг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг серый

41
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка

12
В наличии 35 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Terry Black, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19023
7 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, велюр черный

13
В наличии 50 шт.

Акции для вас

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.09.2024 Мебель из бука
Мебель из бука

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.03.2023 Стулья из дерева
Стулья из дерева

Перейдите, чтобы узнать подробности