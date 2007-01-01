Характеристики товара
Описание
Мягкое сиденье с высокой поддерживающей спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется прочная износостойкая замша с точечным декором. Металлическая ножка регулируется по высоте и обеспечивает хорошую устойчивость. Удобные подлокотники добавят комфорта. Кресло прекрасно смотрится в гостиной или столовой зоне. Высота сиденья регулируется от 43,5 до 53,5 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 61-71 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина775 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья540 мм
- Высота посадочного места 540 мм
- Вес13.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветтемно-синий
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаискусственная замша
Параметры упаковки
- Вес упаковки15 кг
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет