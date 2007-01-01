Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Филадельфия глубокий синий NC, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Филадельфия глубокий синий NC
11 оценок
19 900
Товар в корзине. Перейти
Кресло Филадельфия глубокий синий NC - фото 1Кресло Филадельфия глубокий синий NC - фото 2Кресло Филадельфия глубокий синий NC - фото 3Кресло Филадельфия глубокий синий NC - фото 4Кресло Филадельфия глубокий синий NC - фото 5Кресло Филадельфия глубокий синий NC - фото 6Кресло Филадельфия глубокий синий NC - фото 7
NEW

Кресло Филадельфия глубокий синий NC

Артикул: CH-080-420
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина775 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое сиденье с высокой поддерживающей спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется прочная износостойкая замша с точечным декором. Металлическая ножка регулируется по высоте и обеспечивает хорошую устойчивость. Удобные подлокотники добавят комфорта. Кресло прекрасно смотрится в гостиной или столовой зоне. Высота сиденья регулируется от 43,5 до 53,5 см. В зависимости от регулировки общей высоты кресла, высота подлокотников от пола составляет 61-71 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина775 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Высота посадочного места 540 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-синий
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик белый

50
Фотография товара Кресло President Wood Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 890
Оптовая цена

Кресло President Wood Экокожа Черный

50
В наличии 30 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Philip белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Philip белое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Компьютерное кресло Philip белое

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый

13
В наличии 172 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99042
22 290 ₽Оптовая цена

Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт красный

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Green, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Green

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Smart RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smart RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Кресло Smart RCH, черный

7
Фотография товара Кресло Prime RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prime RCH, черный , произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Кресло Prime RCH, черный

15
Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 2Х

13
Фотография товара Кресло Relax, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Relax, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790
Оптовая цена

Кресло Relax, коричневый

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99041
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City черный

26
В наличии 54 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Компьютерное кресло Trizor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рокс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Рокс, черный

9
В наличии 450 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49030
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

26
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж серое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж серое

26
В пути 54 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Nerey T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 8905
16 590 ₽Оптовая цена

Кресло Nerey T, экокожа черная

44
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Burgos белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Burgos белое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29037
22 590 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Burgos белое

33
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло для офиса НАДИР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса НАДИР, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Кресло для офиса НАДИР

10
Фотография товара Кресло Seat RCH M2001, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Seat RCH M2001, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Seat RCH M2001, черный

7
Настоящее фото товара Кресло Мерседес 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло Мерседес 1Д

5
Настоящее фото товара Кресло Престиж, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Кресло Престиж, белый

14
Фотография товара Кресло Oxford, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oxford, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло Oxford, пластик

10
Фотография товара Кресло Layla, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Layla, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кресло Layla, пластик

10
Фотография товара Кресло Meyer, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Кресло Meyer, синий, черный

6
Фотография товара Кресло поворотное Summer, темно-коричневый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Summer, темно-коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
40 890

Кресло поворотное Summer, темно-коричневый, экокожа

12

Товар в корзине

Кресло Филадельфия глубокий синий NC
Кресло Филадельфия глубокий синий NC
19 900
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99041
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City черный

26
В наличии 54 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Компьютерное кресло Trizor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности