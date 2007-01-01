Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром
11 оценок
13 990
Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром - фото 1Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром - фото 2Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром - фото 3Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром - фото 4Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром - фото 5Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром - фото 6
Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром

Артикул: CH-081-755
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - сетка, нейлон; Материал обивки - сетка, нейлон; Ширина - 54; Глубина - 60; Высота - 108; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 61; Высота максимальная - 118;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес12.05 кг
  • Материал сиденьясетка, нейлон
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный, хромированный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

