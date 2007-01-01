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Кресло Samba, кожзам черный

Артикул: CH-054-743
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер, а качественная обивка гарантирует долговечность и комфорт.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.

• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.

• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.

• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Сдержанный черный цвет и качественная обивка создают современный и стильный вид. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Samba, кожзам черный
Кресло Samba, кожзам черный
от 11 190
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