Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья630 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный
- Цветкрасный
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