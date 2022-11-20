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Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый - фото 1Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый - фото 2Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый - фото 3

Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый

Артикул: CH-052-394
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья630 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный
  • Цветкрасный

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