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Стул Easy, велюр мятный

12 оценок
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Стул Frankfurt серый велюр

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая вертикальная строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

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Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки22.10 кг

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