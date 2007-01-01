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Настоящее фото товара Кресло Mars LB Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Mars LB Ткань Черный
12 оценок
8 100
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Mars LB Ткань Черный

Артикул: CH-052-510
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота920/1030 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота920/1030 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес7.8 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки9.30 кг
  • Объём упаковки0 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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