Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота920/1030 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья430/540 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
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