Характеристики товара
Описание
Высота: 70 см
Ширина: 89 см
Глубина: 96 см
Материал: металл, ткань
Высота: 70 см
Ширина: 89 см
Глубина: 96 см
Материал: металл, ткань
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Дублин винный
Стул Дублин золотая осина
Стул Дублин террариумный мох
Стул Дублин тоффи
Стул складной с твердой спинкой, хром/ бежевый
Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость
Стул Марино Лофт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден