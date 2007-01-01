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Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лофт Хэнк
101 оценка
17 39048
32 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло лофт Хэнк производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло лофт Хэнк производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло лофт Хэнк производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло лофт Хэнк производства ChiedoCover
Хит

Кресло лофт Хэнк

Артикул: CH-004-864
101 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина890 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Хэнк - практичная модель в стиле лофт для заведений с характером.

Подходит для: бары, кафе, фудкорты.

Преимущества:

- прочная конструкция
- лаконичный дизайн
- подходит для высокой проходимости

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Вес17 кг
  • Материалметалл, ткань, бук
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки1010 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.71 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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