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Кресло лофт Хэнк

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Характеристики товара

Описание

Высота: 70 см

Ширина: 89 см

Глубина: 96 см

Материал: металл, ткань

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Популярные варианты обивки

Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 0909
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете LilacLilac
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете CreamCream
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 666666
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 0404
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете ecruecru
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 1414
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 88
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 4141
Кресло лофт Хэнк - обивка в цвете 2626
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Кресло лофт Хэнк — выполненные заказы

Фотография товара Кресло лофт Хэнк от компании ChiedoCover.Кресло лофт ХэнкФотография товара Кресло Лофт Hank, серая рогожка от компании ChiedoCover.Кресло Лофт Hank, серая рогожка
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