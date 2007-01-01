Характеристики товара
Описание
Кресло Хэнк - практичная модель в стиле лофт для заведений с характером.
Подходит для: бары, кафе, фудкорты.
Преимущества:
- прочная конструкция
- лаконичный дизайн
- подходит для высокой проходимости
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина890 мм
- Глубина960 мм
- Высота700 мм
- Высота до сиденья370 мм
- Вес17 кг
- Материалметалл, ткань, бук
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки1010 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.71 м3
- Изделия стопируютсяНет