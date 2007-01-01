Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный
10 оценок
6 190
Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный - фото 8

Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-серый / черный

Артикул: CH-081-583
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул на металлокаркасе Texas 3 с поворотным механизмом на 360 градусов — это стильное и функциональное решение для вашего интерьера. Он идеально подходит как для дома, так и для офисного пространства. Преимущества: легкость в уходе и эксплуатации, стильный и современный дизайн, высокая прочность и устойчивость. Стул на металлокаркасе Texas 3 станет не только практичным элементом вашего интерьера, но и стильным акцентом, который привлечет внимание и создаст уютную атмосферу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес6.73 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветсерый, черный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

