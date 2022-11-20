Товар в корзине. Перейти
Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный - фото 1Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный - фото 2Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный - фото 3Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный - фото 4Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный - фото 5

Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный

Артикул: CH-052-498
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Visit Сетка Черный
Кресло Visit Сетка Черный
Следующий Кресло Tiger Сетка Черный
Кресло Visit Сетка Черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1260 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья440/500 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркаснемонолитный пластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло ПодушкаНастоящее фото товара Кресло Подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
34

Кресло Подушка

Настоящее фото товара Кресло Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
47

Кресло Трапеция

Кресло СпортНастоящее фото товара Кресло Спорт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
38

Кресло Спорт

Кресло Комфорт бескаркасноеНастоящее фото товара Кресло Комфорт бескаркасное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
50

Кресло Комфорт бескаркасное

Кресло Airpuff Настоящее фото товара Кресло Airpuff , произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
43

Кресло Airpuff

Кресло Алекс с резьбойНастоящее фото товара Кресло Алекс с резьбой, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена
32

Кресло Алекс с резьбой

Кресло АлексНастоящее фото товара Кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
33

Кресло Алекс

Кресло ОнегаНастоящее фото товара Кресло Онега, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена
37

Кресло Онега

Распродажа
Полукресло Лилия, желто-бирюзовыйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99016
11 890 ₽Оптовая цена
98

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

Распродажа
Полукресло Лилия, серо-розовыйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
97

Полукресло Лилия, серо-розовый

С этим товаром покупают

Чехол для стола 01Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
35

Чехол для стола 01

Чехол для стола 05Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
44

Чехол для стола 05

Хит
Чехол для стола 21 праздничный, золотойНастоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
35

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Чехол для стола 01, 1800x800, черныйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
43

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
36

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Распродажа
Чехол для стола 05, черныйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽
42

Чехол для стола 05, черный

В наличии 300 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Кресло Шале велюр зеленыйНастоящее фото товара Кресло Шале велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99012
26 990 ₽Оптовая цена
43

Кресло Шале велюр зеленый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло - трон Ушастый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
31

Кресло - трон Ушастый

Кресло Каван, шоколадНастоящее фото товара Кресло Каван, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
91 590
Оптовая цена
37

Кресло Каван, шоколад

Кресло Tamo высокоеНастоящее фото товара Кресло Tamo высокое, произведённого компанией ChiedoCover
от76 990
Оптовая цена
37

Кресло Tamo высокое

Кресло ALEX, горчичныйНастоящее фото товара Кресло ALEX, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
41

Кресло ALEX, горчичный

Кресло Prudente, желтыйНастоящее фото товара Кресло Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена
38

Кресло Prudente, желтый

Кресло Marsala, зеленыйНастоящее фото товара Кресло Marsala, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от86 090
Оптовая цена
47

Кресло Marsala, зеленый

Хит
Кресло Jacare, натуральная кожаНастоящее фото товара Кресло Jacare, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от112 790
50

Кресло Jacare, натуральная кожа

New
Кресло обеденное Liberty Ткань КоричневыйНастоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена
10

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый

В наличии 15 шт.
New
Кресло Lotus S4 Ткань Черный/КрасныйНастоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
13

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

В наличии 26 шт.

Товар в корзине

Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный
Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный
от 41 890
В корзине

С этим товаром покупают

Чехол для стола 01Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
35

Чехол для стола 01

Чехол для стола 05Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
44

Чехол для стола 05

Хит
Чехол для стола 21 праздничный, золотойНастоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
35

Чехол для стола 21 праздничный, золотой

Чехол для стола 01, 1800x800, черныйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
43

Чехол для стола 01, 1800x800, черный