Характеристики товара
Описание
Усовершенствованная комплектация стула Самба. Горизонтальные прострочки между, соединяющие спинку и сидение, придуют креслу элегантный вид. Деревянные накладки удобно поддерживают руки и дают им комфортный отдых.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина630 мм
- Высота890/1020 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья420 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Объём упаковки0.21 м3