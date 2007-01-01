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Кресло Самба, пиастра, хром

Артикул: CH-069-647
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Усовершенствованная комплектация стула Самба. Горизонтальные прострочки между, соединяющие спинку и сидение, придуют креслу элегантный вид. Деревянные накладки удобно поддерживают руки и дают им комфортный отдых.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота890/1020 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Объём упаковки0.21 м3

Отзывы

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Кресло Самба, пиастра, хром
Кресло Самба, пиастра, хром
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