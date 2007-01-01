Характеристики товара
Описание
Кресло TopChairs Druid — это идеальный выбор для геймеров, которым важны комфорт, поддержка и стильный внешний вид. Черное кресло с эффектной RGB-подсветкой создаёт атмосферу, дополняя игровую обстановку и усиливая погружение. RGB-подсветка не только добавляет креслу яркий акцент, но и создаёт динамичный игровой настрой. Возможность изменять цвет и эффекты под своё настроение или под конкретную игру делает кресло частью уникального игрового пространства. Это также помогает поддерживать идеальное освещение в тёмных помещениях, добавляя атмосферности и стиля. Обивка из износостойкого текстиля выдерживает интенсивное использование и сохраняет привлекательный вид. Две ортопедические подушки поддерживают шею и поясницу, предотвращая усталость при долгом сидении. Мягкие подлокотники обеспечивают дополнительный комфорт для рук. Механизм кресла регулирует высоту и угол наклона спинки (до 135°), позволяя настроить его под личные предпочтения. Газлифт 3 класса выдерживает нагрузку до 120 кг, обеспечивая плавность и безопасность регулировки. Высокопрочная пластиковая база и колесики из ПУ нейлона гарантируют устойчивость и лёгкость передвижения, не повреждая напольное покрытие. TopChairs Druid с RGB-подсветкой — это не только эргономичное кресло, но и стильный элемент, который подчеркнёт ваш игровой стиль и добавит яркости каждому моменту.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Высота1170 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья400/480 мм
- Вес14.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет