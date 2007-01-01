Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань
15 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань - фото 1Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань - фото 2Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань - фото 3Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань - фото 4Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань - фото 5Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань - фото 6Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань - фото 7
NEW

Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань

Артикул: CH-081-512
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло TopChairs Druid — это идеальный выбор для геймеров, которым важны комфорт, поддержка и стильный внешний вид. Черное кресло с эффектной RGB-подсветкой создаёт атмосферу, дополняя игровую обстановку и усиливая погружение. RGB-подсветка не только добавляет креслу яркий акцент, но и создаёт динамичный игровой настрой. Возможность изменять цвет и эффекты под своё настроение или под конкретную игру делает кресло частью уникального игрового пространства. Это также помогает поддерживать идеальное освещение в тёмных помещениях, добавляя атмосферности и стиля. Обивка из износостойкого текстиля выдерживает интенсивное использование и сохраняет привлекательный вид. Две ортопедические подушки поддерживают шею и поясницу, предотвращая усталость при долгом сидении. Мягкие подлокотники обеспечивают дополнительный комфорт для рук. Механизм кресла регулирует высоту и угол наклона спинки (до 135°), позволяя настроить его под личные предпочтения. Газлифт 3 класса выдерживает нагрузку до 120 кг, обеспечивая плавность и безопасность регулировки. Высокопрочная пластиковая база и колесики из ПУ нейлона гарантируют устойчивость и лёгкость передвижения, не повреждая напольное покрытие. TopChairs Druid с RGB-подсветкой — это не только эргономичное кресло, но и стильный элемент, который подчеркнёт ваш игровой стиль и добавит яркости каждому моменту.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Maximum Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Maximum Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Кресло Maximum Н/П, хром

13
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, белая сетка

6
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Кресло College BX-3769/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3769/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло College BX-3769/Black

12
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89013
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло Rio, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Кресло Rio, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием, произведённого компанией ChiedoCover
16 9901
17 090 ₽Оптовая цена

Стол геймерский Flyer, черный, мдф с карбоновым покрытием

36
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Кресло Wing TM Экокожа Оранжевый

10

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football

26
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый

6
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный

11
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный

11
New
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Element черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Element черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Element черный

8
New
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный

15
В наличии 166 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-зеленый

12
В наличии 165 шт.
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow, черно-синий

6
В наличии 166 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
41 990

Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, серый

13
В наличии 17 шт.

Товар в корзине

Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань
Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Maximum Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Maximum Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Кресло Maximum Н/П, хром

13
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, белая сетка

6
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Кресло College BX-3769/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3769/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло College BX-3769/Black

12

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности