Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло TopChairs Mila голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло TopChairs Mila голубой
15 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло TopChairs Mila голубой - фото 1Кресло TopChairs Mila голубой - фото 2Кресло TopChairs Mila голубой - фото 3

Кресло TopChairs Mila голубой

Артикул: CH-080-444
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина575 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное и практичное детское компьютерное кресло TopChairs Mila создано с учётом потребностей подрастающего поколения. Эргономичная сетчатая спинка обеспечивает отличную вентиляцию и поддержку поясничного отдела, формируя правильную осанку. Мягкое тканевое сиденье делает длительное сидение максимально комфортным, а стильный голубой цвет и декоративный рисунок на спинке добавляют интерьеру игривости и уюта. Регулируемый по высоте механизм позволяет легко адаптировать кресло под рост ребёнка (высота сиденья — от 41 до 49 см, общая высота изделия — от 82,5 до 91,5 см). Прочные 1D подлокотники обеспечивают поддержку рук, а подставка для ног способствует комфортной посадке. Особое внимание уделено безопасности: кресло оснащено системой блокировки колесиков, что предотвращает нежелательное движение во время учёбы или отдыха. Прочная крестовина и устойчивые колёсики из полипропилена гарантируют долговечность. Класс газ-лифта — 2, максимальная нагрузка — до 120 кг, что делает кресло универсальным и долговечным решением как для школьника, так и подростка. TopChairs Mila — это не просто кресло, а функциональный и стильный элемент интерьера, созданный с заботой о детях. Оно идеально подойдёт как для учёбы, так и для досуга, гармонично вписываясь в любую детскую комнату или спальню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина575 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья410/490 мм
  • Вес6.15 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики520
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Хит Детский, велюр Teddy 005, золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит Детский, велюр Teddy 005, золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 810
Оптовая цена

Стул Хит Детский, велюр Teddy 005, золото муар

104
Фотография товара Стульчик для кормления, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, розовый

46
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
В наличии 117 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style желтый

14
В наличии 63 шт.
Фотография товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Комплект мебели Polini kids, белый макиато

12
Фотография товара Детский стульчик Fun chair dark blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский стульчик Fun chair dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Детский стульчик Fun chair dark blue

14
Фотография товара Кресло поворотное Dino, розовый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Dino, розовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Кресло поворотное Dino, розовый, ткань

14
Фотография товара Кресло поворотное Ella, ткань, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Ella, ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 190

Кресло поворотное Ella, ткань, синий

5
Фотография товара Стул пластиковый детский Kidy, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Kidy, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Стул пластиковый детский Kidy, салатовый

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло TopChairs Mila розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs Mila розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Кресло TopChairs Mila розовый

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый

37
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый

33
Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С20

40
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для шезлонга Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для шезлонга Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для шезлонга Flow, темный хаки

8
В наличии 13 шт.
Фотография товара Чехол 110, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 110, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Чехол 110, журавинка

47
Фотография товара Каркас стула Fendi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Fendi, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Каркас стула Fendi

5
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для дивана высокого Flow, серый

14
В наличии 22 шт.
Хит
Фотография товара Чехол 33 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 33, произведённого компанией ChiedoCover
от1 360

Чехол 33

41

Другие товары из раздела детские стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49040
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый

26
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское Анна, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49040
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, салатовый

26
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Оранжевый

11
В наличии 90 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой

8
В наличии 75 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет розовый

11
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style розовый

8
В наличии 54 шт.
Фотография товара Детский стульчик Fun chair yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский стульчик Fun chair yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Детский стульчик Fun chair yellow

11
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, розовый, пластик, белый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, серый

26
Фотография товара Стул пластиковый детский Kidy, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Kidy, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Стул пластиковый детский Kidy, розовый

8

Товар в корзине

Кресло TopChairs Mila голубой
Кресло TopChairs Mila голубой
5 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый

37
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый

33
Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Каркас для стула С20

40
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности