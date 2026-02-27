Характеристики товара
Описание
Кресло Томас — это идеальное решение для зон ожидания, лобби, кафе и переговорных комнат. Модель создана так, чтобы гости чувствовали себя комфортно даже при длительном пребывании: посадка остаётся упругой, а спинка бережно поддерживает позвоночник. Устойчивые опоры облегчают уборку под мебелью, а поверхность защищена от быстрого износа. Элегантный облик легко адаптируется под любой стиль интерьера. Это надёжный вариант для общественных помещений, который выдержит активную эксплуатацию без потери качества.
Ключевые преимущества:
1. Износостойкость: Выдерживает интенсивное использование в местах с высоким трафиком, что снижает затраты на замену.
2. Легкость в уходе: Обивка легко чистится от загрязнений, сохраняя первоначальный вид.
3. Эстетика: Аккуратные линии и узнаваемый силуэт делают кресло самодостаточным акцентом в интерьере.
4. Многофункциональность: Удачно впишется в лаунж-зоны, отельные лобби, кофейни и бизнес-пространства.
5. Эргономика: Мягкое, но упругое сиденье дарит ощущение уюта, не позволяя гостям уставать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина940 мм
- Глубина800 мм
- Высота830 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветголубой, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Каркасбук под лак
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет