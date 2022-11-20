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Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый

Артикул: CH-052-483
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870/990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440/560 мм
  • Обивкаткань, съемный чехол
  • Каркаснемонолитный пластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветрозовый

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