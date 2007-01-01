Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Barcelona, красный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Barcelona, красный, коричневый
6 оценок
88 09011
97 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Barcelona, красный, коричневый - фото 1Кресло Barcelona, красный, коричневый - фото 2Кресло Barcelona, красный, коричневый - фото 3
Распродажа

Кресло Barcelona, красный, коричневый

Артикул: CH-083-205
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Роскошное кресло Barselona пополняет одноименную коллекцию!Каркас изделия изготовлен из деревянных брусков хвойных пород, соединенных с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ.Упругость и эластичность достигается при помощи сочетания нескольких материалов: на каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона.Подлокотники надежно фиксируют форму изделия. Они выполнены из плиты МДФ 25мм. с настилом из пенополиуретана и синтепона.Лицевой чехол каркаса несъемный, крепится к каркасу при помощи мебельных скоб. Очень комфортные и мягкие подушки спинки и подлокотников наполнены холлофайбером (внешние слои) и синтепухум (в техническом чехле из спанбонда).А чехлы подушек – съемные, это обеспечивает удобную чистку. Подушки сиденья состоят из 2-х видов пенополиуретана ( стандартный и высокоэластичный) и холлофайбера (внешние слои).Устойчивые металлические опоры окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками.Коллекция Barselona - кресло и диван – способна вас удивить, благодаря двухсторонним подушкам. Все они легко снимаются и переворачиваются. Экспериментируйте!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Материал ножекметалл
  • Цветкрасный, коричневый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло мягкое Антуан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло мягкое Антуан, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Кресло мягкое Антуан

41
Фотография товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

36
Фотография товара Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге

37
Фотография товара Кресло Минамино, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Минамино, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Минамино, бежевое

37
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Брамс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брамс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Брамс, бежевый

14
Фотография товара Кресло руководителя AL750, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя AL750, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Кресло руководителя AL750, экокожа

10
Настоящее фото товара Кресло офисное AL772S, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL772S, ткань, сетка

7
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Графит с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Графит с Пуфом

12
Фотография товара Step RCH A2320, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Step RCH A2320, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Step RCH A2320, серый

14

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стул Аэр, велюр Newtone Green, ножки металл 40*20 RAL9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, велюр Newtone Green, ножки металл 40*20 RAL9005, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, велюр Newtone Green, ножки металл 40*20 RAL9005

6
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, хром

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Клео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клео, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул Клео

11
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood

13
В наличии 46 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59034
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр черный, ножки черные

87
Распродажа
Фотография товара Стул 360, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 360, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 89038
23 990 ₽Оптовая цена

Стул 360, серый, черный

13
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Jamal розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jamal розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99056
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Jamal розовый

26
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Ларс, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ларс, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Стул Ларс, темный ясень, марсель латте

9
Распродажа
Фотография товара Стул Лион, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Лион, велюр голубой

26
В наличии 42 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Лучиано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лучиано, произведённого компанией ChiedoCover
66 490
Оптовая цена

Кресло Лучиано

69
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Lecco, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Кресло Lecco, бежевое

45
Фотография товара Кресло Бетрон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон, бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Flip MG-305, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19012
6 990 ₽Оптовая цена

Кресло компактное Flip MG-305, черный

11
Фотография товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche светло-серая кожа

12
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Комфорт люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Комфорт люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Кресло Комфорт люкс

14
Фотография товара Кресло Flair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flair, произведённого компанией ChiedoCover
43 990
Оптовая цена

Кресло Flair

13
Фотография товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый

15
Фотография товара Канны кресло плетеное из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Канны кресло плетеное из роупа, коричневый

14
New
Фотография товара Кресло Barcelona, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Barcelona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Barcelona, коричневый

9

Товар в корзине

Кресло Barcelona, красный, коричневый
Кресло Barcelona, красный, коричневый
88 090
97 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стул Аэр, велюр Newtone Green, ножки металл 40*20 RAL9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, велюр Newtone Green, ножки металл 40*20 RAL9005, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, велюр Newtone Green, ножки металл 40*20 RAL9005

6
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, хром

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Клео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клео, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул Клео

11
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood

13
В наличии 46 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности