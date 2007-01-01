Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Париж Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Париж Экокожа Черный
58 оценок
39 02012
44 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
Париж Экокожа Черный - фото 1Париж Экокожа Черный - фото 2Париж Экокожа Черный - фото 3
Распродажа

Париж Экокожа Черный

Артикул: CH-022-063
58 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес19.2 кг
  • Допустимая нагрузка150
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории President Экокожа Черный
Фотография товара President Экокожа Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Roma Экокожа Черный
Фотография товара Roma Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из экокожи

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - серый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 21.3 кг
Объем: 0,175м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес19.2 кг
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки21.30 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Барнли, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барнли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Барнли, черный

49
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Барнли, бежевый/ коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барнли, бежевый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Барнли, бежевый/ коричневый

41
Фотография товара Стул барный «Apriori S», softness java от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный «Apriori S», softness java, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стул барный «Apriori S», softness java

58
Настоящее фото товара Кресло складное Вортекс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло складное Вортекс, черный

56
  • белый
  • черный
В наличии 103 шт.
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа красная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа красная

54
Фотография товара Полубарное кресло Сохо, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарное кресло Сохо, черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Полубарное кресло Сохо, черное

47
  • черный
  • коричневый
Фотография товара Стул Манали с подушкой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Манали с подушкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Манали с подушкой, белый

58
  • белый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Cтул Брю, морская волна велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, морская волна велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, морская волна велюр

10
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), оранжевый

15
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), салатовый

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный серый

36
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
Фотография товара Каркас стула Милас 4004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Милас 4004, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Милас 4004

50
Настоящее фото товара Тележка Кайнд для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Тележка Кайнд для перевозки стульев

12
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый

33
Настоящее фото товара Каркас спинки Петек 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Петек 1000

35
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см

39
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Металлическая рамка 40х40 черный

47

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап, произведённого компанией ChiedoCover
от2 540

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап

46
Настоящее фото товара Кресло Фортуна, выпуклая спинка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло Фортуна, выпуклая спинка

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро

43
Фотография товара Стул барный Касл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Касл белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул барный Касл белый

55
  • красный
  • коричневый
  • белый
  • Стул барный КАСЛ, бежевый
Фотография товара Стул Авантон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авантон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Авантон, черный

43
  • черный
  • белый
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул барный Марк, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марк, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул барный Марк, черный

56
Фотография товара Стул Менеджер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер черный

40
Фотография товара Стул Менеджер С11 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер С11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер С11 черный

53
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр песочный

48
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Barrie, капучино кожа

10
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Париж Экокожа Черный
Париж Экокожа Черный
39 020
44 000 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный серый

36
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
Фотография товара Каркас стула Милас 4004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Милас 4004, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас стула Милас 4004

50
Настоящее фото товара Тележка Кайнд для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Тележка Кайнд для перевозки стульев

12
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.07.2025 Кресла-пеланги
Кресла-пеланги

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности