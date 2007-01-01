Характеристики товара
Описание
Подлокотники - полированный алюминий с накладками из экокожи
Подголовник - да
Поясничная поддержка - да
Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
Крестовина - полированный алюминий
Газ патрон - да
Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм
Каркас - немонолитный
Материал обивки - экокожа
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м
Тип - для руководителя
Цвет - серый
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
Вес: 21.3 кг
Объем: 0,175м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес19.2 кг
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки21.30 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет