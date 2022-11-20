Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя Business class. Материал высококачественная экокожа. Сиденье и спинка формованное PU высокой плотности. Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3. Фиксация в любом положении. Регулировка высоты. Регулировка жесткости качания. Подлокотники, регулируемые по высоте. Мягкий PU. Крестовина полированный алюминий. Колеса PU. Максимальная нагрузка 130 кг. Масса кресла 17,5 кг. Сертификат BIFMA.
Общие характеристики
Вес,кг:24
Объем,м3:0,22
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота1210 мм
- Ширина640 мм
- Длина700 мм
- Материалэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия