Товар в корзине. Перейти

Кресло офисное / Лорд / черная экокожа / алюминий крестовина

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа
Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа
Следующий Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья
Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа

Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя Business class. Материал высококачественная экокожа. Сиденье и спинка формованное PU высокой плотности. Механизм качания с асинхронным отклонением сидения и спинки в соотношении 1:3. Фиксация в любом положении. Регулировка высоты. Регулировка жесткости качания. Подлокотники, регулируемые по высоте. Мягкий PU. Крестовина полированный алюминий. Колеса PU. Максимальная нагрузка 130 кг. Масса кресла 17,5 кг. Сертификат BIFMA.

Общие характеристики
Вес,кг:24
Объем,м3:0,22
Количество мест:1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1210 мм
  • Ширина640 мм
  • Длина700 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозьяНастоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
11

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

В наличии 5 шт.
Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушкаНастоящее фото товара Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена
9

Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка

Кресло офисное / Магистр / дерево / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Магистр / дерево / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Магистр / дерево / черная экокожа

В наличии 2 шт.
Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая тканьНастоящее фото товара Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань

В наличии 14 шт.
Кресло офисное / Министр / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Министр / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
14

Кресло офисное / Министр / черная экокожа

В наличии 48 шт.
Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена
7

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
10

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа

В наличии 17 шт.
Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа , произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

В наличии 56 шт.
Диван Осло 2х местныйНастоящее фото товара Диван Осло 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
15

Диван Осло 2х местный

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
11

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

В наличии 140 шт.

Другие товары из раздела

Диван Пан 2х местныйНастоящее фото товара Диван Пан 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
7

Диван Пан 2х местный

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
13

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина

В наличии 57 шт.
Диван Посейдон 2х местныйНастоящее фото товара Диван Посейдон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
10

Диван Посейдон 2х местный

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина

В наличии 54 шт.
Полукресло Самбука экокожаНастоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99013
11 390 ₽
11

Полукресло Самбука экокожа

Кресло B01Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
от17 900
6

Кресло B01

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Чехол для стола 07

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
5

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
8

Чехол для стола 05, желтый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, серо-голубой

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
15

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый