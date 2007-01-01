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Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Valencia M, кожа черная
36 оценок
27 950
Товар в корзине. Перейти
Кресло Valencia M, кожа черная - фото 1

Кресло Valencia M, кожа черная

Артикул: CH-020-856
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1260 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: кожа Люкс
Механизм: мультиблок
Подлокотники хром
Каркас: немонолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 21,3 кг
Объем: 0,20м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1260 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес18.9 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки355 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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