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Крышка, стекло, 31 см, прозрачный, металлический - фото 1

Крышка, стекло, 31 см, прозрачный, металлический

Артикул: CH-058-529
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота50 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес0,896 кг
  • Материалстекло
  • Цветсерый, прозрачный
  • ФормаКруглая

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