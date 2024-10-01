Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина345 мм
- Ширина345 мм
- Диаметр320 мм
- Вес0,700 кг
- Материалсталь
- Цветсерый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 3,7л
Подставка-сушилка для досок, металлическая
Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый
Вилка для рыбы «Флоренция»
Блюдо «Пати», ширина 370мм
Тарелка для супа, пасты «Спайро»
Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм
Кастрюля без крышки, сталь, 25,75л
Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 400мл
Тарелка «Бордо»
Крышка, нержавеющая сталь, d240
Крышка,65мм, металлическая
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Крышка, сталь нержавеющая, 295 мм, металлическая
Крышка овал, стекло
Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 24 см, металлическая
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 37 см, металлическая
Крышка, стекло, 31 см, прозрачный, металлический
Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 45 мм, металлическая
Крышка, с широким ободом, стекло, нержавеющая сталь, 28 см, прозрачный