Характеристики товара
Описание
Двухместный диван «Сан Ремо».Каркас выполнен из высококачественного алюминия и окрашен порошковой краской в темно-серый цвет. Боковые стороны подлокотников вручную оплетены эластичными синтетическими лентами серого оттенка, состоящие из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплекте - подушки со съёмными чехлами из 100%-го полиэстера, плотностью 300гр/м2. Ткань имеет влагоотталкивающую пропитку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1460 мм
- Глубина780 мм
- Высота700 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Вес20 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки1510 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки1.02 м3
- Изделия стопируютсяНет