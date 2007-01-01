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Гранада диван 3-местный, темно- серый - фото 1Гранада диван 3-местный, темно- серый - фото 2Гранада диван 3-местный, темно- серый - фото 3
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Гранада диван 3-местный, темно- серый

Артикул: CH-077-396
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван лофт Лиль от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный трехместный диван «Гранада» для обустройства зоны отдыха на балконе, в кафе или летней веранде. Каркас изготовлен из высокопрочного алюминия темно-серого (RAL7024) цвета.В комплекте предусмотрены мягкие подушки со съёмными чехлами. Диван также подходит для всесезонного использования на открытом воздухе.Габаритные размеры: 2000×900×570 мм.Диван можно доукомплектовать креслами из этой же линейки, создав лаунж-зону с большим количеством мест.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота570 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Вес41 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Вес упаковки49.50 кг
  • Объём упаковки1.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Гранада диван 3-местный, темно- серый
Гранада диван 3-местный, темно- серый
103 990
В корзине

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