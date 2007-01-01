Характеристики товара
Описание
Стильный трехместный диван «Гранада» для обустройства зоны отдыха на балконе, в кафе или летней веранде. Каркас изготовлен из высокопрочного алюминия темно-серого (RAL7024) цвета.В комплекте предусмотрены мягкие подушки со съёмными чехлами. Диван также подходит для всесезонного использования на открытом воздухе.Габаритные размеры: 2000×900×570 мм.Диван можно доукомплектовать креслами из этой же линейки, создав лаунж-зону с большим количеством мест.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота570 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Вес41 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Вес упаковки49.50 кг
- Объём упаковки1.15 м3
- Изделия стопируютсяНет