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Линейка барная «Курвуазье VSOP - Курвуазье XO» - фото 1

Линейка барная «Курвуазье VSOP - Курвуазье XO»

Артикул: CH-058-986
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Курвуазье VSOP» объемом 0.7, 1л и «Курвуазье XO» объемом 0.7

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

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