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Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик - фото 1

Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик

Артикул: CH-057-987
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0.832 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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