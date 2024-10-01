Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Lamonica» объемом 0,5, 0,7, 0,85 л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина20 мм
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Lamonica» объемом 0,5, 0,7, 0,85 л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка пирожковая «Эстиа»
Мензурка стекло, 50 мл, прозрачный
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Таз круглый, 7л
Нож для хлеба сталь, пластик
Нож столовый «Багет»
Линейка барная «Болс - Болс Адвокат»
Нож столовый «Рустик»
Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный
Линейка барная «Куантро - Калуа»
Линейка барная «Вильям Лоусон»
Линейка барная «Ардбег» 10 лет
Линейка барная «Белуга»
Линейка барная «Мартель VS - Мартель VSOP»
Линейка барная «Грэй Гус»
Линейка барная «Пять озер»
Линейка барная «Драмбуи»
Линейка барная «Русский Стандарт Голд - Русский Стандарт Империя»
Линейка барная «Maxximo Сильвер - Инглиш парк»