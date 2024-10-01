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Линейка барная «Мартель ХО - Мартель Кордон блю» - фото 1

Линейка барная «Мартель ХО - Мартель Кордон блю»

Артикул: CH-058-965
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Мартель ХО» объемом 0.7л и «Мартель Кордон блю» объемом 0.7л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

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