Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр300 мм
- Вес0,368 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Джиггер «Мотиво» 30/45 мл с орнаментом сталь нержавеющая, серебристый
Блюдо для подачи, ширина 400мм
Блюдо для подачи «Эстиа»
Нож столовый «Денвер»
Салатник «Кунстверк» квадратный фарфор 0,5 л, белый
Тарелка «Пастораль», ширина 175мм
Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Тарелка пирожковая «Рисепшн»
Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой
Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный