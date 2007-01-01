Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ложка Adele чайная, 14 см, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Adele чайная, 14 см
47 оценок
90
Товар в корзине. Перейти
Ложка Adele чайная, 14 см - фото 1

Ложка Adele чайная, 14 см

Артикул: CH-021-234
47 оценок
Основные характеристики
  • Длина140 мм
  • Вес0.22 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Фотография товара Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Вес0.22 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм

13
В наличии 2000 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая «Суперга», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка столовая «Суперга»

7
В наличии 24 шт.
Фотография товара Вилка столовая «Ансер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ансер», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Вилка столовая «Ансер»

13
В наличии 1020 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая «Казали», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Ложка столовая «Казали»

10
В наличии 340 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Аркада» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Аркада», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аркада»

8
В наличии 1000 шт.
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Нож для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

10
В наличии 300 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №10» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №10», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №10»

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Берна», произведённого компанией ChiedoCover
от190

Нож для рыбы «Берна»

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Эко Багет» сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Вилка для рыбы «Эко Багет» сталь

9
В наличии 505 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая

10
В наличии 80 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая

10
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая

5
В наличии 106 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим», 0.25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», 0.25л, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим», 0.25л

8
В наличии 469 шт.
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый

14
В наличии 240 шт.
Фотография товара Олд фэшн «Кортина», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кортина», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Олд фэшн «Кортина», 400мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 45 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Салатник Кинктур, д 25 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Салатник Кинктур, д 25 см

8
В наличии 778 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Аркадия» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Аркадия» фарфор

13
В наличии 53 шт.
Фотография товара Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Ирис», произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Ирис»

8
В наличии 200 шт.
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда «Базальт» бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подставка для блюда «Базальт» бамбук

8
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела столовые приборы

Настоящее фото товара Вилка столовая Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
90
Оптовая цена

Вилка столовая Оптима

31
В наличии 26200 шт.
Настоящее фото товара Ложка кофейная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Ложка кофейная Порто

46
В наличии 432 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая Порто, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена

Вилка столовая Порто

38
В наличии 2400 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная Порто, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Вилка десертная Порто

42
В наличии 400 шт.
Настоящее фото товара Ложка Adele кофейная 11,7 см, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Ложка Adele кофейная 11,7 см

47
В наличии 14325 шт.
Настоящее фото товара Нож Adele рыбный, 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Нож Adele рыбный, 20 см

47
В наличии 9218 шт.
Настоящее фото товара Ложка Nabur кофейная, 12 см, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Ложка Nabur кофейная, 12 см

50
В наличии 13308 шт.
Настоящее фото товара Ложка Nabur десертная, 18 см, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Ложка Nabur десертная, 18 см

30
В наличии 12244 шт.
Настоящее фото товара Вилка Nabur столовая, 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вилка Nabur столовая, 20 см

42
В наличии 21318 шт.
Фотография товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Нож для рыбы «Сан Ремо» хромированная сталь

9
В наличии 144 шт.

Товар в корзине

Ложка Adele чайная, 14 см
Ложка Adele чайная, 14 см
от 90
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая

10
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая

5
В наличии 106 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим», 0.25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», 0.25л, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим», 0.25л

8
В наличии 469 шт.
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» овальный фарфор 0,53 л, белый

14
В наличии 240 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2026 Мебель из березы
Мебель из березы

Перейдите, чтобы узнать подробности