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Настоящее фото товара Ложка Adele столовая, 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Adele столовая, 20 см
49 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Ложка Adele столовая, 20 см - фото 1

Ложка Adele столовая, 20 см

Артикул: CH-021-236
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина200 мм
  • Вес0.41 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Вес0.41 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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