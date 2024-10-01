Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Сеттеченто Бронз», сталь нержавеющая, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Сеттеченто Бронз», сталь нержавеющая, металлическая

Артикул: CH-061-927
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный
Фотография товара Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Библос» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Библос», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Библос»

14
В наличии 402 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный

9
В наличии 3212 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 230мл, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 230мл, пластик

6
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0509
5 490 ₽

Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л

13
В наличии 68 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм

6
В наличии 193 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе»

8
В наличии 280 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии 816 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый

6
В наличии 64 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое

14
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела ложки кофейные

Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Элит», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Элит», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Модэна», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Модэна», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

15
В наличии 4008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой

15
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая

5
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Дива», сталь нержавеющая, 10,1 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Дива», сталь нержавеющая, 10,1 см, серебристый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

9
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный

11
В наличии

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Сеттеченто Бронз», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Сеттеченто Бронз», сталь нержавеющая, металлическая
от 820
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Библос» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Библос», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1801
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Библос»

14
В наличии 402 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный

9
В наличии 3212 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 230мл, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 230мл, пластик

6
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0509
5 490 ₽

Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический

5
В наличии 96 шт.