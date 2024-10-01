Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Библос»
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный
Емкость для соусов 230мл, пластик
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Коктейльная рюмка «Спикизи», 0,15л
Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе»
Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый
Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый
Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое
Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая
Ложка кофейная, «Элит», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Модэна», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой
Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая
Ложка кофейная, «Дива», сталь нержавеющая, 10,1 см, серебристый
Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 12 см, хромированный
Нож столовый «Библос»
Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный
Емкость для соусов 230мл, пластик
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический