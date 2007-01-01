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Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный - фото 1Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный - фото 2Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный - фото 3

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный

Артикул: CH-062-410
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Ширина140 мм
  • Высота70 мм
  • Вес0,2115 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаОвальная

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Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
от 1 420
1 490 ₽
В корзине

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