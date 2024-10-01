Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,25 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Рустик»
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка», 1.2л
Хайбол «Зальцбург», 380мл, стекло, синий
Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб
Ложка столовая «Риволи»
Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый
Тарелка для пасты «Пепперкорн»
Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный
Мельница для соли «Пари-рама» бук, металл, фуксия
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый
Ложка чайная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный
Ложка чайная, «Концепт №7», сталь нержавеющая, 17 см, золотой, металлический
Ложка чайная, «Багет винтаж», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка чайная, «Бамбу», сталь нержавеющая, 14,6 см, шампань
Ложка чайная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 14,1 см
Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 шт, сталь нержавеющая, 8 мм, металлическая