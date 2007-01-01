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Мандолина V-BLADE, 5 насадок с держателем - фото 1

Мандолина V-BLADE, 5 насадок с держателем

Артикул: CH-071-515
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалсталь

Отзывы

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Товар в корзине

Мандолина V-BLADE, 5 насадок с держателем
Мандолина V-BLADE, 5 насадок с держателем
4 990
В корзине

С этим товаром покупают